Pakistan, ordinano "stupro per rappresaglia": in manette 10... -2

Roma, 27 mar. - Secondo Naeem Yousuf, le due famiglie hanno firmato un "accordo" scritto in cui si affermava che "l'incidente" sarebbe stato dimenticato da entrambe le parti e che non sarebbe stato mantenuto alcun rancore. Ma una copia di questo documento è finito in mano a un ufficiale del commissariato locale di polizia. È stata quindi avviata una procedura contro i dieci firmatari dell'accordo, tutti uomini, provenienti da entrambe le famiglie, che sono stati arrestati, ha detto.

Lo stupro si verifica spesso in Pakistan, Stato patriarcale in cui le donne combattono per i loro diritti da decenni. Gli accordi vengono usati per risolvere rapidamente le dispute, di solito tra uomini, senza passare attraverso la lenta e costosa giustizia pachistana.

