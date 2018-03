Russia: daremo risposta adeguata a espulsione nostri diplomatici

Mosca, 27 mar. - Mosca darà una risposta "adeguata" all'espulsione di diplomatici russi dai Paesi occidentali e alla chiusura del consolato generale russo negli Usa. Lo ha reso noto il ministero degli esteri della Federazione Russa.

Sedici paesi dell'Ue, compresa l`Italia, oltre agli Usa ed altri alleati Nato, hanno deciso di cacciare decine di diplomatici russi entro sette giorni, segnale di solidarietà alla Gran Bretagna del caso Skripal. La misura è vista da Mosca con grande ostilità: non solo perché è caduta nel giorno di lutto nazionale per l`incendio in un centro commerciale siberiano. Il Cremlino ha annunciato di volere rispondere e ha accusato Londra di essere zeppa di pregiudizi.