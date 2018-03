Facebook, la talpa: "Ruolo cruciale" Cambridge Analytica su Brexit -2

Roma, 27 mar. - In questa intervista, l'informatore ha affermato che Aggregate IQ (AIQ), una società canadese collegata a Cambridge Analytica, ha lavorato con quest'ultima per aiutare la campagna per l'uscita del Regno unito dall'Ue. "Senza Aggregate IQ, il campo di 'Leave.Eu' non avrebeb potuto vincere il referendum, che è si è giocato su meno del 2% dei voti".

L'ex dipendente di Cambridge Analytica si è detto inoltre convinto della necessità di "correggere Facebook, non cancellarlo", secondo Le Monde, ed ha respinto gli inviti a lasciare il social network. "È diventato impossibile vivere senza queste piattaforme, ma dobbiamo sorvegliarle", ha sostenuto.