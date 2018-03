Facebook, la talpa: "Ruolo cruciale" Cambridge Analytica su Brexit

Roma, 27 mar. - La società Cambridge Analytica, accusata di avere utilizzato i dati privati di 50 milioni di utenti di Facebook per scopi politici, ha svolto un "ruolo cruciale" nel voto per la Brexit: è quanto ha detto oggi l'informatore Christopher Wylie, in un'intervista con diversi giornali europei.

"Ha svolto un ruolo cruciale, ne sono sicuro", ha detto l'ex direttore della ricerca di Cambridge Analytica, secondo le dichiarazioni pubblicate oggi dal quotidiano francese Libération, che ha intervistato domenica Wylie assieme a Le Monde, Die Welt, El Pais e La Repubblica.(Segue)