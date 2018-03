Pakistan, ordinano "stupro per rappresaglia": in manette 10 uomini

Roma, 27 mar. - Nel Pakistan centrale, 10 uomini sono finiti in manette per aver ordinato lo stupro di una donna per rappresaglia dopo un altro stupro presumibilmente commesso dal fratello della vittima. Lo hanno riferito oggi fonti della polizia.

"Un ragazzo di nome Waseem è stato trovato con una ragazza di 16 anni e l'intero quartiere si è riunito per chiedere che il ragazzo venga ucciso", ha detto alla France Presse, Naeem Yousuf, un ufficiale di polizia di Toba Tek Singh, una città del Pakistan centrale. "La famiglia del ragazzo ha quindi suggerito che la ragazza debba essere vendicata, violentando un familiare di Waseem", ha aggiunto. E così, lo scorso 20 marzo, una sua sorella è stata stuprata da un fratello della ragazza che avrebbe subito violenza. (Segue con fonte Afp)