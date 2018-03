Tlc, Codacons:Agcom e Antitrust accertino operato Tim su tariffe

Roma, 27 mar. - Nonostante il blocco degli incrementi tariffari imposto dall`Antitrust lo scorso 21 marzo a seguito di denuncia del Codacons che segnalava la possibile esistenza di un cartello tra operatori telefonici, "Tim avrebbe già applicato ai propri clienti l`aumento dell`8,6% sospeso dall`Autorità". Lo denuncia il Codacons, che nelle ultime ore sta ricevendo le segnalazioni dei clienti della compagnia telefonica che avrebbero registrato rincari a loro carico.

Tim è "l`unica compagnia che, per la telefonia mobile, ha anticipato il passaggio alla bolletta mensile al 5 marzo, avvertendo che la prima bolletta successiva avrebbe contenuto le variazioni tariffarie - spiega il Codacons - E così è stato, in base alle denunce degli utenti delle ultime ore che segnalano aumenti dell`8,6% sui propri piani tariffari. Ma l`Antitrust lo scorso 21 marzo ha sospeso tali rincari, per cui la politica commerciale messa in atto da Tim sulla telefonia mobile apparirebbe in piena violazione delle disposizioni dell`Autorità".

Il Codacons ha deciso di presentare oggi stesso un "esposto urgente all`Agcom e all`Antitrust affinché accertino l`operato della Tim e verifichino l`applicazione di rincari sulla telefonia mobile nonostante il blocco imposto dall`Autorità per la concorrenza".