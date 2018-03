Moscovici: studiamo come regolare criptovalute con G20 e Ocse

Roma, 27 mar. - L'Unione europea sta riflettendo al modo più efficace di regolamentare il settore delle cosiddette criptovalute assieme agli altri Paesi del G20 dell'Ocse. Lo ha riferito il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, durante una audizione al Parlamento europeo.

In particolare anche l'uso delle criptovalute come meccanismo di riciclaggio e evasione da parte della grande criminalità organizzata rappresenta "un tema ampio che coinvolge i portafogli di diversi eurocommissari. Abbiamo parlato delle criptovalute e della loro regolazione nell'ambito del G20 - ha detto Moscovici - e stiamo riflettendo nel modo più efficace di farlo in seno all'Ocse".