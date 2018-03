Spagna: Catalogna, manifestanti pro-Puigdemont bloccano strade

Barcellona, 27 mar. - Gruppi di manifestanti indipendentisti hanno bloccato questa mattina varie strade in Catalogna, protestando contro l'arresto di domenica in Germania dell'ex presidente regionale Carles Puigdemont e la carcerazione di altri leader indipendentisti in Spagna.

Secondo i servizi regionali del traffico, i blocchi proseguivano intorno alle 9.40 sull'autostrada A7 nei pressi della frontiera francese, oltre che sulla strada N340 che collega la Catalogna alla costa Sud-est della Spagna.

(fonte AFP)