Verdini:tutti i guai di Renzi iniziano da rottura patto Nazareno

Roma, 27 mar. - "Sottovalutare Silvio, credete a me, è sempre una cosa sbagliata, intanto ha il presidente del Senato. Renzi? Ah, lui ha sbagliato a rompere il Patto del Nazareno. Tutti i suoi guai iniziano da lì". Lo afferma Denis Verdini intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.

"Resto amico di Matteo, i rapporti non si guastano a causa delle difficoltà politiche. Ma voglio dirlo: tutti i suoi guai iniziano dalla rottura del Patto del Nazareno - spiega Verdini -. Quella rottura ha generato la sconfitta al referendum del 4 dicembre 2016 e da allora Renzi non si è più ripreso. Ma questo è solo un momento di down. In politica non si finisce, ma si ricomincia sempre daccapo".