Moscovici: giganti web paghino loro quota tasse, colmare gap leggi

Roma, 27 mar. - Nell'Unione europea "dobbiamo rispondere a questo vuoto giuridico che vediamo riflettersi nella modestia dei versamenti al fisco dei giganti digitali globali". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici durante una audizione al Parlamento europeo. "E' necessario che le imprese digitali paghino la loro quota di tasse dove creano valore aggiunto e utili, noi proponiamo un meccanismo semplice che consente di evitare la doppia imposizione".

Per questo, data la peculiarità di queste imprese rispetto a quelle tradizionali e a come vengono definite nel quadro normativo attuale, è necessario definire un certo numero di "criteri ad hoc" in base ai quali accertare l'effettiva presenza e l'attività delle imprese digitali in una economia. "Questo - ha spiegato Moscovivi - è il grande lavoro che ci attende".