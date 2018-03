Istat: a marzo sale fiducia consumatori, cala per imprese -2

Roma, 27 mar. - Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia si segnala che, nel comparto manifatturiero, peggiorano tutte le componenti anche se, sia per i giudizi sugli ordini sia per la tendenza sulla produzione, i relativi saldi si mantengono comunque su valori storicamente elevati; nel settore delle costruzioni, la crescita dell'indice è trainata anche questo mese dall'aumento delle aspettative sull'occupazione presso l'azienda, mentre i giudizi sugli ordini sono in peggioramento.

Per quanto riguarda i servizi, il deterioramento dell'indice di fiducia riflette una dinamica negativa di tutte le componenti; nel commercio al dettaglio si evidenzia un miglioramento dei giudizi sulle vendite correnti mentre le aspettative sulle vendite future peggiorano rispetto al mese scorso; il saldo delle scorte di magazzino rimane pressoché stabile rispetto allo scorso mese.