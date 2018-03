Governo,Verdini: Lega e M5s non sono barbari, non facciamo drammi

Roma, 27 mar. - "L`elezione dei presidenti delle Camere ha dato vita a un metodo: e i leader di Lega e 5Stelle lo utilizzeranno per formare il governo. E non facciamo drammi, non sono barbari: dovranno trovare dei punti in comune per governare e non potranno forzare su questioni di principio: il governo si fa solo con i compromessi". Lo afferma, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, Denis Verdini a proposito del futuro governo e del "ricorso a una figura terza: nessuno dei due vuole fare passi indietro. Come si risolve? Troveranno l`accordo su una figura terza".

Accordo che porterà le due forze politiche che hanno vinto le elezioni del 4 marzo a "rivedere molte delle cose che hanno detto fino a oggi: i principi saranno accantonati, si troveranno nuovi equilibri", sottolinea. Molto pragmatismo, dunque, "lo dico io che l`ho sempre praticato: qui bisogna essere pragmatici, pensare ai numeri e lasciare stare un attimo le prese di posizione dure e senza sconti che Lega e 5Stelle avevano dai banchi dell`opposizione", conclude.