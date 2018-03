Mosca, 27 mar. - Sono morti almeno 41 bambini nell'incendio del centro commerciale russo di Kemerovo in Siberia, avvenuto domenica. Lo riporta Ria Novosti. Nel frattempo i cittadini si sono mobilitati per una manifestazione sul posto e chiedono alle autorità di dire la verità sulla tragedia avvenuta domenica. E sostengono che le cifre sulle vittime non sono veritiere.