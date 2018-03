Leonardo fornisce 4 velivoli addestramento a Polonia per 115 mln

Roma, 27 mar. - Leonardo e il ministero della Difesa nazionale della Polonia hanno firmato un contratto per la fornitura di quattro ulteriori velivoli M-346 Advanced Jet Trainers (AJT) che, entro il 2020, si uniranno alla flotta di otto aerei già in servizio presso l`Aeronautica militare polacca. Il contratto ha un valore di oltre 115 milioni di euro e include opzioni per altri quattro aerei e il relativo supporto logistico.

"Questo contratto rafforza ulteriormente la stretta collaborazione tra Leonardo e la Polonia, un Paese dove le nostre tecnologie e competenze sono già profondamente radicate - ha dichiarato l'amministratore delegato Alessandro Profumo - sottolineando ancora una volta le eccellenti capacità del sistema di addestramento per piloti di caccia di ultima generazione basato sul velivolo M-346. L`addestramento sarà una parte sempre più importante dell'offerta di Leonardo, come illustrato nel piano industriale 2018-2022 dell`azienda. Il training e i servizi avanzati, infatti, permettono di maturare una profonda comprensione delle esigenze dei clienti ponendo così le basi per partnership di lungo termine".

L`M-346 consolida la presenza di Leonardo in Polonia, dove l`azienda impiega 3mila dipendenti nello stabilimento elicotteristico di Swidnik, vicino a Lublino. Leonardo vanta una collaborazione di lunga data con l`industria polacca PGZ nell`ambito del programma Rosomak relativo alla fornitura della torretta Hitfist da 30 mm all'Esercito polacco. Leonardo contribuisce anche alla sicurezza del Paese attraverso vari programmi tra i quali rientrano la fornitura del segmento di terra dedicato alla gestione e analisi dei dati provenienti dai satelliti di osservazione della terra COSMO-SkyMed, sistemi radar per la difesa aerea e sistemi di sorveglianza costiera.