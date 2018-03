Yemen, sequestrati almeno sette dipendenti di un giornale

San'a, 27 mar. - Almeno sette dipendenti di un quotidiano sono stati rapiti da uomini armati ad Aden, grande città del sud dello Yemen. Lo ha riportato il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), esprimendo preoccupazione per la sorte dei media in questo Paese.

In un comunicato pubblicato ieri a New York, il Cpj ha indicato che gli aggressori avevano fatto irruzione nei locali di una fondazione dove si stampano il quotidiano Akhbar al-Youm e il settimanale al Shoumou prima di portare via almeno sette persone.

Questi giornali sono considerati vicini ai Fratelli Musulmani.

