Siria, ong: Mosca consegnerà alla Turchia seconda città curda

Roma, 27 mar. - Turchia e Mosca avrebbero concordato di consegnare all'esercito turco Tal Rifaat, città nel Nord siriano dal febbraio 2016 controllata dalla Forze Democratiche siriane (SDF) un'alleanza dominata dalle Unita di Difesa del Popolo (YPG), milizie curde sostenute da Washington ritenute da Ankara un gruppo "terroristico". E' quanto riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong che conta su una estesa rete di attivisti in tutto in Paese.

Secondo questa ong, che cita fonti accreditate, "in una riunione in una località nella provincia di Aleppo rappresentanti turchi e russi hanno raggiunto un accordo per la consegna della cittadina di Tal Rifaat e villaggi limitrofi controllati dallo YPG a combattenti di fazioni siriane islamiste leali alle forze turche". (Segue)