Roma, 27 mar. - La Cina fornirà informazioni "a tempo debito" sulla possibile visita di Kim Jong Un o di un altro alto funzionario della Corea del Nord a Pechino: lo ha fatto sapere oggi un esponente del governo cinese.

La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, ha detto in un briefing regolare alla stampa di non avere "nessuna informazione per il momento".

"Le informazioni saranno rese pubbliche a tempo debito", ha aggiunto.

(fonte afp)