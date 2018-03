Tarantelli, Furlan: era un riformatore vero e uomo del dialogo -2

Roma, 27 mar. - Furlan aggiunge che Tarantelli che aveva messo i suoi studi e la sua esperienza internazionale al servizio del paese: "Un riformatore vero che voleva migliorare le condizioni dei lavoratori con la forza delle idee, il confronto con la realtà, l`impegno quotidiano. La sua avventura umana, breve ma straordinaria, ha ancora molte cose da insegnarci. Le politiche da lui ispirate e sostenute con convinzione dalla Cisl sono riuscite a guadagnare cittadinanza, salvando il paese da cadute rovinose".

Per Furlan quella di Tarantelli era un`utopia a favore dei deboli, contro l`arroganza dei forti, di quelli che ostacolano il cambiamento, trovando alleati inconsapevoli nell`estremismo populista ed antagonista. L`impegno caparbio ed illuminato per contrastare l`inflazione negli anni ottanta fu una vittoria della democrazia di cui si giovarono soprattutto i lavoratori e la povera gente. "Ma il pensiero e l`azione di Tarantelli hanno ispirato anche il decennio seguente, ponendo le premesse dei grandi accordi della politica dei redditi nel 1992 e nel 1993 che ci hanno salvato dalla bancarotta e tenuti agganciati all`Europa. Tarantelli operò con lucida umiltà perché le strategie cooperative, basate sulla responsabilità reciproca e la condivisione di obiettivi generali, avessero la meglio sul conflitto e sullo scontro. Fu anche un convinto assertore di politiche attive del lavoro che rafforzassero il ruolo contrattuale e partecipativo del sindacato; di una flessibilità negoziata e tutelata; di una forte lotta alla disoccupazione, vista come il male più dannoso e più probabile in assenza di strategie anticipatrici concordate a livello europeo. L`accordo innovativo sulle relazioni industriali che abbiamo siglato con Confindustria alcune settimana fa è figlio anche delle sue idee e della sua lezione. Ed i giorni diffiili che attraversiamo ci confermano la bontà del suo metodo riformatore, che alle fughe illusorie o alle chiusure pregiudiziali preferisce il dialogo, la ricerca paziente e rigorosa di soluzioni concertate, dettate dagli interessi comuni e dalle attese dei più deboli".