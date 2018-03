Tarantelli, Furlan: era un riformatore vero e uomo del dialogo

Roma, 27 mar. - "Ezio Tarantelli resterà sempre per la Cisl un punto di riferimento costante ed un modello illuminato da far conoscere ai giovani. Ma è soprattutto la politica che dovrebbe far tesoro degli insegnamenti di Tarantelli in una fase delicata in cui occorre un grande senso di responsabilità collettivo per garantire al nostro paese quella stabilità di governo e quella capacità di guidare (anche sul piano europeo) i necessari cambiamenti istituzionali ed economici con equità e senso di giustizia sociale". Lo scrive sul quotidiano cattolico "Avvenire" il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, ricordando la figura dell`economista romano ucciso 33 anni fa dalle Brigate Rosse.

"Aveva solo 44 anni Ezio Tarantelli quando la sua vita è stata spezzata dal piombo delle Brigate Rosse davanti alla Facoltà di Economia a Roma - dice - dove la mattina del 27 marzo 1985 le Brigate Rosse gli spararano alle spalle mentre saliva in macchina dopo aver fatto l`ultima lezione ai suoi studenti. Sul suo corpo martoriato furono estratti diciassette proiettili. Una barbarie inaudita nei confronti di un uomo semplice, padre di un bambino di sette anni, un intellettuale libero, animato da una grande passione civile e sociale. Eppure in queste giornate ci sono stati segnali davvero preoccupanti nel nostro paese. Le scritte ingiuriose sui muri di Modena dove insegnava Marco Biagi, l'oltraggio alla lapide di Via Fani, le parole offensive di Barbara Balzarani nei confronti dei parenti delle vittime del terrorismo testimoniano quanto sia debole il senso di coesione e di appartenza nella nostra comunità. Sono la conferma di quanto poco si sia fatto in questi anni nella societa', nelle scuole e nelle università per costruire, attorno al ricordo di tanti martiri della stagione degli anni di piombo, un argine ai fomentatori di odio e di violenza".

