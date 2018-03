Russia, incendio Kemerovo, Putin: puniremo i colpevoli

Mosca, 27 mar. - Vladimir Putin indignato tra gli indignati. Il presidente russo, fresco di rielezione, ma particolarmente scuro in volto per la tragedia nel centro commerciale di Kemerovo in Siberia, si è recato sul posto e secondo il suo stile ha promesso: "Non dubitate, tutti i colpevoli saranno puniti". Le parole sono risuonate in un incontro non programmato, con un gruppo di cittadini che hanno espresso diffidenza verso il corso delle indagini sui motivi del rogo che ha prodotto una strage di bambini.

Putin ha rassicurato la gente, compresi i parenti delle vittime: le indagini sulla tragedia saranno condotte con attenzione. Putin ha promesso di punire tutti i responsabili della tragedia. "Ora c'è una squadra investigativa di 100 persone che lavora qui. Il lavoro è diretto dal capo del comitato investigativo. Non dubitate, tutti i colpevoli saranno puniti", ha detto Putin.

Il leader del Cremlino ha anche visitato l'ospedale dove sono stati ricoverati i feriti dell'incendio nel centro commerciale "Winter Cherry". Il capo dello Stato ha parlato con il 18enne Ivan Zavarzin, saltato fuori dal IV piano, per salvarsi, che ha raccontato che al momento del rogo era al centro commerciale con il padre, e nei primi minuti, molti non credevano nella serietà di ciò che stava accadendo.

L'incendio nel centro commerciale di Kemerovo, città industriale della Siberia occidentale, che ha provocato un bilancio ancora provvisorio di almeno 64 morti, è stato il frutto di "negligenza criminale", secondo il presidente russo.