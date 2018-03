Caso Skripal, Nuova Zelanda non trova spie russe da espellere

Roma, 27 mar. - A.A.A. cercasi spia russa da espellere. La Nuova Zelanda ha annunciato di voler partecipare alla rappresaglia coordinata della comunità internazionale per l'avvelenamento nel Regno Unito di Sergey Skripal, ma ha assicurato di non avere sotto mano agenti segreti di Mosca da allontanare.

"Noi abbiamo effettuato verifiche in Nuova Zelanda. Non ci sono uomini dell'intelligence russa non dichiarati. Se ce ne fossero, li espelleremmo", ha dichiarato alla radio pubblica il primo ministro Jacinda Ardern.

Gli Stati Uniti e sedici Paesi dell'Unione Europea (tra cui l'Italia), imitati da Ucraina, Canada, Norvegia e Australia, hanno annunciato l'espulsione di un centinaio - complessivamente - di diplomatici russi. Mosca nega di essere dietro l'avvelenamento con il gas nervino di Skripal e della figlia Yulia, lo scorso 4 marzo a Salisbury.

(fonte AFP)