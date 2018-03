Senato, Verini: Pd avrebbe dovuto lanciare candidatura Bonino

Roma, 27 mar. - "Visto che Berlusconi, Salvini e Di Maio non stavano accettando quel criterio della garanzia, forse il Pd a quel punto avrebbe potuto e forse dovuto, lanciare una proposta che secondo me era quella di garanzia, cioè quello di Emma Bonino (per il Senato, ndr). Una proposta come Emma Bonino, avrebbe da un lato caratterizzato il Pd e dall`altro avrebbe posto tutti davanti a un bivio, votare candidature di parte o di garanzia". Lo ha detto, intervistato da Serena Bortone ad Agorà, Rai3, Walter Verini (Pd).