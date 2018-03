Roma, 27 mar. - E riferendosi alle dichiarazioni del presidente Recep Tayyip Erdogan del via ad una offensiva dell'esercito di Ankara a Sinjar città curda nel Nord-Ovest dell'Iraq, Yildrim ha precisato: "Quel che è detto è stato riferito in modo impreciso, volevamo dire che non procederemo a nessuna operazione senza una preventiva autorizzazione del governo iracheno ( ). La Turchia rispetta la sovranità irachena e non farà nessuna azione che rappresenti una violazione ad essa".