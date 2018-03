Turchia: nessuna operazione militare a Sinjar senza ok Iraq

Roma, 27 mar. - L'esercito turco non procederà a nessuna operazione militare in territorio iracheno senza un'autorizzazione da parte delle autorità di Baghdad. Lo ha detto il primo ministro turco Binali Yildrim in una telefonata al suo omologo iracheno Haider Abadi, come riportano stamane media iracheni.

"Non esiste un accordo tra il governo iracheno e quello turco riguardo il lancio di un'operazione militare in territorio iracheno per dare la caccia agli elementi del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan fuori legge in Turchia)", ha detto Yildrim come recita un comunicato del governo di Baghdad riportato dalla tv satellitare Rudaw.

(fonte afp)