Stampa russa accusa: ex ministro difesa Liberia informatore Cia

Mosca, 27 mar. - Continua la guerra di spie e non tocca solo il Vecchio continente. La stampa russa accusa Brownie Jeffery Samukai Jr. l'ex ministro della Difesa nazionale della Liberia, di essere un informatore della Cia. Lo riporta il Centro russo di informazione politica-militare dell'articolo "Un amico liberiano informa Langley ..." dove tra le altre cose si legge: "il reclutamento di Samukai non dovrebbe essere considerato qualcosa di straordinario per il lavoro della Cia. In linea di principio, il reclutamento di un alto funzionario in Africa è sempre stato considerato nella cerchia dei professionisti dell'intelligence americana un compito semplice".