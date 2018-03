Usa, Stormy Daniels fa causa ad avvocato di Trump per diffamazione -2

New York, 27 mar. - Cohen sin dall'inizio della vicenda ha negato le affermazioni di Daniels, sostenendo che sono false, ma ha ammesso di aver disposto il pagamento di 130.000 dollari per comprare il suo silenzio, pochi mesi prima del voto del novembre 2016, quando Trump ha vinto le elezioni diventando presidente. Donald Trump non ha mai commentato direttamente il caso. Ma ieri, in un tweet, ha scritto: "Ci sono così tante fake news. Non sono mai state così tante e inaccurate. Ma nonostante tutto, il nostro paese va alla grande!".