Usa, Stormy Daniels fa causa ad avvocato di Trump per diffamazione

New York, 27 mar. - La pornostar Stormy Daniels ha fatto causa all'avvocato di Donald Trump, Michael Cohen, sostenendo di essere stata diffamata. Lo scrive l'agenzia Dow Jones citando un documento depositato dai legali della donna in un tribunale americano della California. Cohen ha detto pubblicamente che Daniels è una "bugiarda", negando che abbia avuto un rapporto sessuale con il presidente americano più di dieci anni fa. La Casa Bianca continua a negare che i due abbiano avuto un rapporto sessuale, dopo che Daniels ha raccontato del suo incontro con il presidente americano in una intervista con Anderson Cooper andata in onda su Cnn. (Segue)