Congresso Usa include Google e Twitter in crisi privacy -2

New York, 27 mar. - La commissione Giustizia del Senato potrebbe essere la più severa nei confronti di queste aziende, che sono finiti nel suo mirino dallo scorso anno per la diffusione di propaganda russa sulle rispettive piattaforme durante le elezioni presidenziali Usa del 2016. Il 10 aprile questa questione potrebbe riemergere insieme a quella relativa al modo in cui i giganti tech raccolgono e preservano dati dei loro iscritti. Stando a quanto comunicato dalla commissione Giustizia del Senato, l'audizione sarà dedicata principalmente "agli standard sulla privacy per la raccolta, la conservazione e la disseminazione di dati dei consumatori a uso commerciale". I legislatori cercheranno anche di capire "quanti dati potrebbero essere oggetto di abusi o di trasferimenti improri e quali passi aziende come Facebook potrebbero fare per proteggere meglio le informazioni personali degli utenti e per garantire più trasparenza".