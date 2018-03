Congresso Usa include Google e Twitter in crisi privacy

New York, 27 mar. - Una terza commissione parlamentare americana ha chiesto espressamente al Ceo di Facebook di presentarsi e testimoniare. E' l'ultima dimostrazione di come le pratiche sulla privacy rischiano di minacciare la Silicon Valley dopo lo scandalo esploso due settimana fa in Cambridge Analytica, la società di dati che ha presumibilmente abusato delle informazioni di oltre 50 milioni di utenti del social network senza il loro consenso. Cambridge Analytica sostiene di avere ottenuto i dati dal social network "in linea ai termini di utilizzo di Facebook e delle leggi sulla protezione dei dati". Diversamente dalle altre due commissioni, il faro dei legislatori è puntato non solo su Mark Zuckerberg ma anche sugli amministratori delegati di Google (Sundar Pichai) e di Twitter (Jack Dorsey).

Dopo le richieste inviate a Zuckerberg dalla commissione per l'Energia e il commercio della Camera e dalla commissione Commercio del Senato, la commissione Giustizia del Senato ha fissato per il 10 aprile un'udienza sul "futuro della privacy dei dati e sui social media" e ha detto che esplorerà nuove "regole" per le aziende tecnologiche. Pichai e Dorsey potrebbero ritrovarsi costretti a rispondere a domande difficili su quanto i loro gruppi guadagnano dall'uso dei dati personali dei propri utenti. Fino ad ora non è emerso che Cambridge Analytica abbia usato dati di Google e di Twitter.(Segue)