Senato, interrogazioni seduta 24 marzo: Testor -3

Roma, 27 mar. - Considerati la distanza della valle di Fassa dal capoluogo trentino, la morfologia del territorio, le condizioni climatiche nonché il traffico turistico, i 100 chilometri per raggiungere l'ospedale diventano un rischio serio per la sicurezza delle partorienti e dei nascituri,

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo, essendo a conoscenza della situazione, intenda predisporre tutte le misure necessarie per prevedere una deroga alla temporanea assenza delle sale operatorie richieste per il mantenimento in attività del punto nascita di Cavalese, al fine di tutelare il bene primario della salute dei cittadini ed i medici che erano stati assunti in prospettiva di una riapertura del punto nascita ad aprile 2018.

(4-00009)