Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: De Petris e Martelli -5

Roma, 27 mar. - L'applicazione dell'accordo porterà a una progressiva fluidificazione degli scambi commerciali in agricoltura, attraverso l'armonizzazione o la cancellazione di regole, molte delle quali a protezione dei consumatori e dell'ambiente,

si chiede di sapere

se il Governo non intenda riferire nell'immediato al Parlamento circa la riunione del comitato, chiarendo quali indicazioni e veti abbiano posto in merito e, più in generale, circa il prosieguo della discussione sul CETA, impegnandosi altresì, nel contesto delle istituzioni europee, affinché sia applicata una piena trasparenza sugli argomenti trattati.

(4-00008)