Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: De Petris e Martelli -3

Roma, 27 mar. - Come accennato, infatti, all'ordine del giorno ci sarebbero questioni altamente delicate come il mancato rinnovo da parte dell'Unione europea per il Picoxystrobin, un fungicida considerato altamente rischioso per animali terrestri e acquatici, e le diverse limitazioni nei Paesi europei all'utilizzo del glifosato. Si ricorda come, in seguito al rinnovo dell'autorizzazione per altri 5 anni da parte della Commissione europea, alcuni Stati abbiano disposto norme più stringenti per l'uso del diserbante, a causa del potenziale cancerogeno per l'uomo;

come sottolineato dalla campagna "Stop TTIP/Stop CETA", sembrerebbe che "regole più dure, in definitiva, sono viste come un problema per il libero commercio, anche se tutelano consumatori ed ecosistemi";

(Segue)