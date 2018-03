Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: De Petris e Martelli -2

Roma, 27 mar. - Il comitato tecnico, in una situazione di totale assenza di trasparenza, sembrerebbe chiamato a trattare circa l'autorizzazione di alcuni funghicidi, l'armonizzazione delle regole sul commercio di alimenti tra Canada e Unione europea e l'annosa e irrisolta questione del glifosato;

la riunione di tecnici europei e canadesi, accanto a rappresentanti del settore privato selezionati a giudizio degli interroganti in modo altrettanto poco chiaro, sarà volto dunque non soltanto allo scambio di informazioni sulle norme concernenti la salute animale e vegetale, ma anche a una discussione circa le linee guida che determineranno l'equivalenza tra prodotti europei e nordamericani, anche nel merito dell'impatto sulle importazioni causato dai limiti per le sostanze chimiche;

(Segue)