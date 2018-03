Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Boldrini -2

Roma, 27 mar. - E soprattutto tra i cittadini che utilizzano quotidianamente il ponte per i loro spostamenti o per raggiungere il posto di lavoro, scuole ed attività commerciali;

per tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione e consolidamento del cavalcavia, i cittadini residenti nel territorio delle province di Ferrara e Rovigo avranno a disposizione, come unica alternativa ai loro spostamenti, soltanto il vicino tratto autostradale, con aggravio di tempi di percorrenza e di costi;

le associazioni di categoria di entrambe le province di Ferrara e Rovigo sono scese in campo per esprimere le proprie preoccupazioni per il danno imprenditoriale, di particolare rilievo per moltissime piccole e medie imprese dei diversi comparti produttivi;

(Segue)