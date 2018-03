Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Boldrini

Roma, 27 mar. - BOLDRINI -

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

- Premesso che:

a partire dal 18 maggio 2018, la strada statale 16 tra Pontelagoscuro, frazione del comune di Ferrara, e Santa Maria Maddalena, frazione del comune di Occhiobello (Rovigo), sarà interrotta al traffico, in entrata e in uscita, per la durata di circa 4 mesi, in ragione di urgenti lavori di ristrutturazione e consolidamento del cavalcavia sul fiume Po;

tali interventi, seppure necessari per garantire la sicurezza di un'importante infrastruttura viaria di collegamento tra l'Emilia-Romagna e il Veneto, hanno creato un clima di grande preoccupazione e incertezza tra le istituzioni locali (Segue)