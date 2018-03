Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: De Petris -7

Roma, 27 mar. - Se non ritengano opportuno valutare di assumere iniziative normative per rafforzare gli strumenti di controllo e di soluzione in merito all'acquisizione di quote azionistiche in un settore fondamentale come quello delle telecomunicazioni, anche attraverso l'istituto della golden share o del golden power, che conferisce poteri speciali al Governo, con la possibilità di apporre un veto o particolari condizioni sulle operazioni concernenti asset strategici, qualora emergesse un grave pregiudizio per gli interessi pubblici legati al buon funzionamento della rete di telecomunicazione.

(4-00006)