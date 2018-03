Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: De Petris -6

Roma, 27 mar. - Si segnala come, tra l'altro, attraverso Tim passino informazioni e dati sensibili di cittadini e istituzioni politiche e non,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e se non intendano fornire elementi su quanto sta avvenendo in Tim;

quali iniziative urgenti, anche a carattere normativo, intendano avviare per salvaguardare i livelli occupazionali e i progetti industriali di sviluppo in un settore strategico come quello delle telecomunicazioni, che presenta tra l'altro aspetti connessi con la sicurezza nazionale;

(Segue)