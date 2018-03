Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Pazzaglini e altri -5

Roma, 27 mar. - Bisogna garantire la presenza dello stesso numero di insegnanti anche nelle classi sottodimensionate.

Il territorio ha delle esigenze specifiche che devono essere rispettate, in caso contrario non saranno solo i professori a rimetterci, bensì tutta la comunità che si vedrebbe pesantemente lesa nel suo diritto fondamentale di ritornare a vivere nei propri territori d'origine,

si chiede di sapere:

perché non sia stata derogata anche per l'anno scolastico 2017/2018 la citata norma per la quantificazione delle piante organiche;

(Segue)