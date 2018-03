Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Pazzaglini e altri -4

Roma, 27 mar. - Una drastica riduzione del corpo docente non costituisce il modo migliore per far rientrare i residenti nei comuni di provenienza, una volta ultimata la realizzazione delle SAE (soluzioni abitative di emergenza).

Conseguenza inevitabile sarebbe lo spopolamento delle aree interne, impoverendo ulteriormente l'offerta scolastica nelle zone terremotate delle Marche, costringendo, così, gli alunni a spostarsi o ad iscriversi magari fuori dalla propria provincia;

accorpare classi con un numero di alunni inferiore rispetto alle direttive ministeriali, ignorando il fatto che ciò in parte è determinato dal mancato rientro di alcune famiglie nei territori appunto per l'indisponibilità delle SAE, e conseguentemente tagliare il numero dei docenti non può e non deve essere la soluzione nelle zone colpite dal sisma. (Segue)