Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Pazzaglini e altri -2

Roma, 27 mar. - Per l'anno scolastico 2017/2018 invece il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la circolare n. 0021315 del 15 maggio 2017, aveva esortato gli Uffici scolastici regionali a garantire, nei comuni colpiti, indipendentemente dal numero degli iscritti, gli stessi organici assegnati prima degli eventi sismici, anche se in deroga ai parametri normalmente applicati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

l'Ufficio scolastico regionale delle Marche, da quanto riportato nella nota dei dirigenti scolastici, però, non sembrerebbe intenzionato a prorogare questa decisione anche per il prossimo anno scolastico;

