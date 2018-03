Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Arrigoni e altri -4

Roma, 27 mar. - Purtroppo, l'accavallarsi di tali scadenze con il passaggio alla XVIII Legislatura aggrava la preoccupazione della popolazione interessata e dei professionisti incaricati, anche e soprattutto in ordine al gran numero di progetti ancora da presentare;

le note degli uffici speciali per la ricostruzione delle regioni Marche e Umbria, del 13 marzo 2018, inviate ai sindaci e agli ordini professionali, testimoniano infatti la situazione critica in atto, visto che solo per la regione Marche sono ancora attese 14.235 perizie giurate (AeDES), mentre sono stimati in circa 5.000-6.000 i progetti di ricostruzione per danni lievi ancora da presentare;

l'avvicinarsi delle date di scadenza degli importanti adempimenti per l'accesso ai contributi della ricostruzione post-terremoto crea ansie e paure nei cittadini colpiti dallo sciame sismico, (Segue)