Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Arrigoni e altri -3

Roma, 27 mar. - Oltre a ciò, i Tribunali presso cui devono essere giurate le schede AeDES lamentano un notevole sovraccarico di lavoro e non riescono a fronteggiare la grande richiesta nei tempi;

inoltre, con il comma 4, lettere b) e c), dell'art. 2-bis è stato modificato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 189, prevedendo, in particolare, la presentazione agli uffici speciali per la ricostruzione della documentazione relativa ai danni di lieve entità, entro la data del 30 aprile 2018, pena l'inammissibilità della domanda di contributo, e la possibilità per il commissario straordinario di disporre il differimento di tale termine, per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018;

(Segue)