Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Bonfrisco e altri -3

Roma, 27 mar. - E' importante che lo Stato e le istituzioni tutte siano sempre garanti della legalità e onorino la memoria delle vittime del terrorismo,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che si possano organizzare incontri pubblici dando spazio ai terroristi non pentiti per raccontare in modo apologetico una delle pagine più buie della nostra Repubblica, per giunta infamando la memoria delle vittime;

se non ritenga opportuno intervenire per sgombrare e restituire alle comunità cittadine i beni immobili occupati abusivamente con fini di propaganda politica e ideologica antagonista.

(4-00003)