Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Cattaneo (4-00002) -15

Roma, 27 mar. - Il presente atto di sindacato ispettivo ne reitera uno analogo, 4-07234, presentato il 22 marzo 2017 e sollecitato in data 24 aprile, 25 maggio, 1° agosto e 12 settembre 2017, nel corso della XVII Legislatura, senza ricevere alcuna risposta,

si chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo non ritengano opportuno, in relazione alla devoluzione sistematica di risorse pubbliche per la ricerca destinate all'Istituto italiano di tecnologia, a partire dalla legge istitutiva n. 326 del 2003, chiarire urgentemente i seguenti aspetti:

perché il termine originariamente previsto per il finanziamento pubblico di IIT, ente di diritto privato, che avrebbe dovuto finire nel 2014, sia stato eliminato per legge a nemmeno due anni dalla nascita dell'Istituto,

(Segue)