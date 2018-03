Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Cattaneo (4-00002) -12

Roma, 27 mar. - Di cui 100 milioni di 'prestito' ottenuto da CDP (ente pubblico) e altri circa 200 milioni di esborso da parte del Ministero dell'economia per ripagare a CDP un prestito, con i relativi interessi, a IIT non necessario, come dimostrato dall'abnormità di un accantonamento di risorse giacenti sui conti correnti dell'ente, pari ad oltre mezzo miliardo di euro, noto alla stampa come 'tesoretto', qualificato dall'ente quale 'risparmio di buona gestione' o 'risparmio della fase di start up' ma che, considerando l'ulteriore aggiunta del 'prestito' da CDP, si configura ancora di più come sovradimensionamento dei fondi pubblici erogati rispetto alle reali esigenze dell'ente, già oggetto di interrogazioni a risposta immediata in Senato (seduta n. 706 del 20 ottobre 2016); (Segue)