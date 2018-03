Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Cattaneo (4-00002) -10

Roma, 27 mar. - Ciò che è noto è che l'erogazione ulteriore (rispetto alle risorse pubbliche esposte) pari a 100 milioni di euro (di 'prestito') da CDP a favore di IIT viene ripagata a CDP dal Ministero dell'economia (dai cittadini);

tale assegnazione 'aggiuntiva' rispetto al finanziamento ordinario, di cui non sono mai state spiegate necessità, modalità e costi, non è mai comparsa nelle presentazioni dell'ente, in cui si ricapitolano le erogazioni dello Stato;

tale erogazione di 100 milioni avveniva con un decreto del Ministero dell'economia del marzo 2004 (il cui ragioniere generale era il professor Vittorio Grilli, negli 8 anni successivi direttore generale, viceministro e poi Ministro dell'economia) (Segue)