Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Cattaneo (4-00002) -4

Roma, 27 mar. - E il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, nel programma 17.15, dal titolo 'Ricerca di base e sviluppo tecnologico', prevedeva per IIT circa 96 milioni di euro annui per il triennio 2015-2017.

Sempre nel 2014, la legge n. 190 (legge di stabilità per il 2015), al comma 176 dell'art. 1, ha stabilito una rideterminazione della spesa autorizzata, con un incremento 'di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015';

nel dossier sulla legge di stabilità per il 2015, con previsione di spesa per il triennio 2016-2018, al fondo integrativo speciale per la ricerca nazionale, che nella legge di stabilità dell'anno precedente doveva destinare 26 milioni nel biennio 2015-2017, cifra che viene diminuita a 25 milioni nel triennio 2016-2018, si osserva che le risorse annue per IIT sono invece aumentate (passando da 96 a 99 milioni di euro) e coprono un ulteriore anno di finanziamento (il 2018). (Segue)