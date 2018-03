Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Cattaneo (4-00002)

Roma, 27 mar. - CATTANEO -

Al Presidente del Consiglio dei ministri

e al Ministro dell'economia e delle finanze

- Premesso che:

la fondazione denominata Istituto italiano di tecnologia (IIT) nasce come 'fondazione di diritto privato' con il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, con una dotazione, disciplinata dall'articolo 4, di un ingente finanziamento pubblico annuo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. (Segue)