Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Cattaneo -18

Roma, 27 mar. - Adottare modalità di erogazione, gestione e controllo dei flussi di denaro dal Ministero dell'economia e delle finanze all'IIT, diverse da quelle oggi in essere, in quanto non rispondenti all'esigenza di trasparenza e tracciabilità di risorse pubbliche, laddove, come richiamato in premessa, emergano irriducibili anomalie nella gestione delle risorse (ancor più evidenti se confrontate ad altre realtà di ricerca di analoghe dimensioni) che impediscano la concreta e effettiva conoscibilità, di fatto sottraendo tali risorse anche al tracciamento del sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), quanto all'impiego effettivo, delle cospicue risorse pubbliche erogate continuativamente da oltre un decennio all'Istituto italiano di tecnologia.

(4-00001)