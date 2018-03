Senato, interrogazioni seduta 23 marzo: Cattaneo -17

Roma, 27 mar. - Se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare ogni misura idonea a:

chiarire, per il pregresso, la specifica e concreta destinazione dei fondi pubblici erogati dal 2009 al 2015, con particolare riguardo ai 683.843.637,19 euro contabilizzati come partite in uscita nel sistema SIOPE, della cui destinazione finale non è dato conoscere attingendo ai solo dati SIOPE;

chiarire definitivamente la necessità della pubblicazione di tutti i bilanci dell'ente IIT, preventivi e consuntivi;

chiarire definitivamente il meccanismo alla base della contabilizzazione delle partite di giro in entrata e in uscita di IIT e la ragione sottostante l'adozione di tale meccanismo per questo e non per altri enti e istituti sottoposti a tracciabilità SIOPE;

(Segue)